Москва, 8 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ (Минтранс РФ) с 15 августа вводит новые правила пассажирских перевозок, предполагающие использование мультибилета. Соответствующий приказ Минтранса опубликовала «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты метрополитена

«С 15 августа в РФ вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров и багажа по железной дороге, которые дадут возможность использовать один и тот же билет для проезда в автобусе, метро и электричке, курсирующих в границах одного населенного пункта», — говорится в сообщении.

Первыми, кто сможет воспользоваться мультибилетом станут пассажиры Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Вслед за российской столицей пересадки на общественном транспорте станут удобнее в Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге.