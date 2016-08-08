Тверь, 8 августа, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Сформировать предложения по подготовке кадров для туриндустрии поручил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя ректору Тверского госуниверситета Андрею Белоцерковскому и Ассоциации туризма области. Об этом речь шла на встрече главы региона с руководителями предприятий сферы гостеприимства города Твери 5 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча Игоря Рудени с представителями туриндустрии

«В регионе идет формирование министерства туризма, стратегии развития отрасли. Чтобы она была успешной, мы ведем работу по приведению в порядок и капитальному ремонту дорожной сети», — подчеркнул Игорь Руденя.

Президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер, отметила, что планы правительства региона очень радуют сообщество туриндустрии. Отдельно обсуждался вопрос развития гастрономического туризма. Как отмечалось, уже разработан маршрут, который включает в том числе объекты питания и представляет гастрономические бренды области.

Проблемным вопросом остается нехватка квалифицированных кадров и острая нехватка профильных учебных заведений в регионе. Игорь Руденя подчеркнул, что необходимо развивать те направления, которые существуют на базе тверских вузов. Он попросил представителей Ассоциации туризма совместно с ректором Тверского государственного университета Андреем Белоцерковским и общественностью сформировать до середины сентября предложения по подготовке кадров для туриндустрии.

«Если мы делаем министерство туризма, хотим очень динамично развивать эту сферу, то без обучения нам не обойтись», — заявил глава региона.

На встрече была поднята и тема снятия административных барьеров. «Президент Российской Федерации обратил особое внимание на то, что силовикам необходимо дистанцироваться от бизнеса, тем более от давления на бизнес. Мы четко понимаем сигнал нашего руководителя. И на местах будем эти установки полностью и максимально выполнять», — обозначил Игорь Руденя. При этом важно отношение бизнеса к закону и его социальная ответственность, подчеркнул руководитель области. Как отмечалось, турбизнес нуждается в налаживании диалога и с местной властью. Площадкой для этого, считает Игорь Руденя, может стать Регионально-муниципальный Совета при губернаторе Тверской области.