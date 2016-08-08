В Ставрополе оценили самые необычные тату Кавказа: Фоторепортаж
Ставрополь, 8 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум.
В Ставрополе любителей культуры модификации тела собрал II Тату-пирсинг фестиваль СКФО. Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, в этом году он прошел более масштабно, чем в прошлом. Фест собрал сотни любителей тату и пирсинг культуры, а также свыше 20 мастеров татуировки и два пирсинг-мастера из Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска и Лермонтова.
Модифицировать свое тело и поучаствовать в конкурсе приехали любители этой культуры не только Северного Кавказа, но и Юга России.
Организаторы фестиваля рассказали, что в последнее время культура модификации тела набирает все большую популярность среди молодежи, чем и объясняется растущий интерес к подобным фестивалям. В этом году организаторы насчитали до полутысячи участников.
Молодые люди демонстрировали десятки татуировок с черепами, изображениями девушек, животных, растений и фантастических существ. Многие татуировки имели сложные составные рисунки, в которые авторы вкладывали какой-то свой философский смысл.
Примечательно, что среди участников фестиваля много молодых девушек, среди которых тату и пирсинг стали очень популярны. Девушки демонстрировали тату на ногах, руках, спине. Некоторые из них покрыли татуировками значительную часть своего тела, но останавливаться на этом не намерены.
Были и такие, кто предпочитал временные татуировки. Для них на месте работал импровизированный салон мехенди.
В рамках фестиваля состоялась большая конкурсная программа. Были выбраны обладатели лучших миниатюрных, чёрно-белых, реалистичных, орнаментных, цветных, портретных, традиционных и других татуировок.
Некоторые из обладателей необычных татуировок вызвали настоящий фурор. Так, зрители по достоинству оценили цветное тату портрета Оззи Осборна на всю спину или орнаментную татуировку на спине девушки.
Под занавес были определены лучшая татуировка фестиваля и лучшая работа, выполненная мастерами на самом фесте. Поэтому последние использовали мероприятие не только для общения, но и для серьезной работы.
Участники конкурсов демонстрировали свои татуировки зрителям во время дефиле, участвовали в фотосессиях и представляли «татушки» на суд жюри. Каждый из номинантов на гран-при помимо жюри оценивался и любителями тату интернет-голосованием на странице в соцсетях. Победители получили дипломы, призы и сертификаты на новые сеансы татуажа.
Были выбраны и обладательницы самого большого количества проколов на теле. У победительницы конкурса 21-летней Иры Литвиновой оказалось семь проколов на теле. Ее соперницы носят по шесть пирсингов. Все девочки получили дипломы, призы и остались довольными.
На фестиваль были приглашены художники, которые запечатлели на плакатах свое представление об этом мероприятии. Так, ставропольская художница Юля Усачева изобразила большую красивую голову козла, а граффитист Георгий Магомедов по сути выполнил логотип фестиваля, включающий в себя пирсинг на губе и две скрещенные тату-машинки.
Конкурсную программу фестиваля «разбавляли» выступления рок-музыкантов. Для участников постоянно работали арт-площадки, торговые точки. Но больше всего участники феста развлекались общением, главной темой которого становились татуировки и пирсинг.