Ставрополь, 8 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



Маяцкая Виктория ИА REGNUM Плакат одного из тату-салонов

В Ставрополе любителей культуры модификации тела собрал II Тату-пирсинг фестиваль СКФО. Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, в этом году он прошел более масштабно, чем в прошлом. Фест собрал сотни любителей тату и пирсинг культуры, а также свыше 20 мастеров татуировки и два пирсинг-мастера из Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска и Лермонтова.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Мастер мехенди за работой на II Тату-пирсинг фестивале СКФО

Маяцкая Виктория ИА REGNUM В Ставрополе прошел II Тату-пирсинг фестиваль СКФО

Модифицировать свое тело и поучаствовать в конкурсе приехали любители этой культуры не только Северного Кавказа, но и Юга России.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Мастера тату работали прямо во время фестиваля

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Тату-мастер из Ставрополя за работой

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Тату-мастер из Невинномысска

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Тату-мастер из Кисловодска

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Мастер по пирсингу из Ставрополя делает новый прокол

Организаторы фестиваля рассказали, что в последнее время культура модификации тела набирает все большую популярность среди молодежи, чем и объясняется растущий интерес к подобным фестивалям. В этом году организаторы насчитали до полутысячи участников.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Организаторы фестиваля рассказали прессе о культуре модификации тела

Молодые люди демонстрировали десятки татуировок с черепами, изображениями девушек, животных, растений и фантастических существ. Многие татуировки имели сложные составные рисунки, в которые авторы вкладывали какой-то свой философский смысл.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Образец татуировок одного из мастеров на фестивале

Примечательно, что среди участников фестиваля много молодых девушек, среди которых тату и пирсинг стали очень популярны. Девушки демонстрировали тату на ногах, руках, спине. Некоторые из них покрыли татуировками значительную часть своего тела, но останавливаться на этом не намерены.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Участницы конкурсов на тату-пирсинг фестивале в Ставрополе

Были и такие, кто предпочитал временные татуировки. Для них на месте работал импровизированный салон мехенди.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Мехенди – временное тату

В рамках фестиваля состоялась большая конкурсная программа. Были выбраны обладатели лучших миниатюрных, чёрно-белых, реалистичных, орнаментных, цветных, портретных, традиционных и других татуировок.

Обладательница миниатюрной татуировки в виде лампочки

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Черно-белая татуировка «Тигр» на спине конкурсанта

Некоторые из обладателей необычных татуировок вызвали настоящий фурор. Так, зрители по достоинству оценили цветное тату портрета Оззи Осборна на всю спину или орнаментную татуировку на спине девушки.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Цветная татуировка Оззи Осборна на спине конкурсанта

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Орнаментное тату дракона на спине девушки

Под занавес были определены лучшая татуировка фестиваля и лучшая работа, выполненная мастерами на самом фесте. Поэтому последние использовали мероприятие не только для общения, но и для серьезной работы.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Мастера выполняют конкурсные работы прямо во время фестиваля

Участники конкурсов демонстрировали свои татуировки зрителям во время дефиле, участвовали в фотосессиях и представляли «татушки» на суд жюри. Каждый из номинантов на гран-при помимо жюри оценивался и любителями тату интернет-голосованием на странице в соцсетях. Победители получили дипломы, призы и сертификаты на новые сеансы татуажа.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Дипломы и сертификаты победителей конкурсов

Были выбраны и обладательницы самого большого количества проколов на теле. У победительницы конкурса 21-летней Иры Литвиновой оказалось семь проколов на теле. Ее соперницы носят по шесть пирсингов. Все девочки получили дипломы, призы и остались довольными.

Победительница конкурса «Много пирсинга не бывает» Ира Литвинова

На фестиваль были приглашены художники, которые запечатлели на плакатах свое представление об этом мероприятии. Так, ставропольская художница Юля Усачева изобразила большую красивую голову козла, а граффитист Георгий Магомедов по сути выполнил логотип фестиваля, включающий в себя пирсинг на губе и две скрещенные тату-машинки.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Художник Юля Усачева на II Тату-пирсинг фестивале СКФО

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Художник-оформитель Георгий Магомедов выполнил логотип II Тату-пирсинг

Конкурсную программу фестиваля «разбавляли» выступления рок-музыкантов. Для участников постоянно работали арт-площадки, торговые точки. Но больше всего участники феста развлекались общением, главной темой которого становились татуировки и пирсинг.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Общение участников II Тату-пирсинг фестиваля СКФО