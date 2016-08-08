Скопье, 8 августа, 2016, 09:21 — ИА Регнум. В столице Македонии в результате урагана и сильного ливня погибли более 20 человек, еще несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает в понедельник, 8 августа, ВВС.

ba.n1info.com Последствия урагана в Македонии

«21 человек погиб в результате наводнения, обрушившегося на столицу Скопье после проливных дождей, — говорится в сообщении. — Тела жертв были обнаружены в воскресенье утром, после того как ураган стих».

Стихия обрушилась на столицу Македонии в субботу, 6 августа. В течение нескольких часов выпала месячная норма осадков. Часть кольцевой автодороги города оказалась затоплена водой, и легковые транспортные средства уносило течением на близлежащие поля.

Кроме того, пострадали и некоторые районы столицы — местами уровень воды поднимался до отметки 1,5 м.

«Был сплошной кавардак, — рассказал житель окрестностей Скопье Бэйз Сприовски. — Телевизоры, холодильник, диван — все плавало… Это был кошмар».

В настоящее время специальные службы города устраняют последствия разгула стихии.