Волгоград, 8 августа, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В Волгограде ночной пожар унес жизни двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 8 августа, огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Ростовской в Ворошиловском районе. Инцидент произошел около четырех часов утра сегодняшнего дня.

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Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи. Огонь охватил 10 кв. метров площади. Огнеборцам потребовалось менее 15 минут, чтобы справиться с пламенем.

К сожалению, без жертв не обошлось. В квартире спасатели обнаружили тела двух погибших. Это мужчина 64 лет и женщина 52 лет.

В причинах пожара предстоит разобраться сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.

Добавим, что, по данным МЧС, за прошедшие сутки в Волгоградской области было зарегистрировано восемь пожаров. Кроме того, огнеборцы выезжали и на тушение сухой растительности и мусора. Ликвидировано 33 возгорания.