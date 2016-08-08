Тбилиси, 8 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в рамках своей предвыборной программы выдвинула новую инициативу — трудоустройство пенсионеров. Как заявил журналистам лидер этой партии, премьер-министр Георгий Квирикашвили, разрабатываемая его партией новая программа под названием «Жизнь продолжается» предусматривает трудоустройство пенсионеров и установление налоговых льгот тем компаниям, которые примут на работу пенсионеров.

Никола Пиросмани. Сельский быт

Премьер пояснил, что при этом самим пенсионерам ни пенсии, ни льготы не отменят. В то же время они смогут передать свой опыт и знания молодому поколению.

«Это дополнительный доход для тех, кто сможет использовать свой интересный опыт и потенциал, пусть даже в малом масштабе, и передать его молодому поколению. Эта программа называется «Жизнь продолжается», и ее презентация пройдет в ближайшие дни», — сообщил Квирикашвили.

По его информации, над этой программой работают министерство труда, здравоохранения и социальной защиты и министерство финансов.