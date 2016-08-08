Салехард, 8 августа, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Семьи оленеводов Ямальского района, где две недели наблюдалась вспышка сибирской язвы, возвращаются домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении МЧС России по ЯНАО.

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Авиацией МЧС России в очищенную от павших оленей и продезинфицированную зону были доставлены и установлены два городка жизнеобеспечения, развернут медицинский пункт. Тундровики проходят осмотр медиков и процедуру санобработки. По итогам санобработки более 50 коренных ямальцев уже заселены в «чистую» зону.

Принцип работы санитарно-обмывочного пункта заключается в утилизации одежды. Потом проход через душ со специальным раствором (слабый раствор хлорсодержащего антисептика) и облачение в чистую одежду.

План реэвакуации людей готов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, 98 человек из пункта временного пребывания в школе-интернате Яр-Сале, а также здоровые пациенты из Салехардской окружной больницы готовятся к переезду домой. В тундре активно обустраивают новые стойбища с чумами взамен оставленных кочевниками в карантинной зоне. Всего появится порядка 100 новых чумов, оснащенных всем необходимым.

Также проводится вывод в чистую зону здорового оленьего стада, прошедшего вакцинацию. Сопровождающие их оленеводы провакцинированы и проверены врачами. На сегодняшний день привиты и проверены 80 000 голов оленей в Ямальском районе и сопредельных территориях.

Прекратился падеж оленей, в инфекционное отделение в окружную больницу Салехарда людей с подозрением на сибирскую язву из зоны карантина не поступает уже четыре дня. Под наблюдением врачей сейчас находится 60 пациентов, из которых 33 ребенка, 27 взрослых. В реабилитационном отделении ждет выписки 31 человек. В настоящий момент всего по округу провакцинировано 796 тундровиков из группы риска, из них 40 детей старше 14 лет и 756 взрослых.

Напомним, карантин в ЯНАО в связи со вспышкой сибирской язвы был объявлен 25 июля. Диагноз подтвердился у 24 тундровиков, один 12-летний ребенок скончался. От сибирской язвы погибло более 2,3 тыс. северных оленей.

Как отмечают специалисты, последний зарегистрированный случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. Жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Передается от животных человеку. Ликвидируется лишь сжиганием заболевших животных. Предполагается, что северные олени в поисках корма наткнулись на оттаявший из-за аномальной для Ямала жары скотомогильник с погибшим от сибирской язвы животным и затем заразили друг друга