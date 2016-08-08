Москва, 8 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Ситуация для нефти складывается неоднозначная, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. С одной стороны, сохраняются опасения переизбытка этого углеводорода на мировом рынке. Тем более что ряд стран ОПЕК явно настроен на то, чтобы побороться за свою долю. А это значит, что они продолжат добывать рекордные объемы, совершенно не беспокоясь за уровень цен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С другой, то падение, которое нефть показала в последнее время, может привести к тому, что компании с высокой себестоимостью добычи постепенно начнут уходить с рынка. Это в среднесрочной перспективе может оказать котировкам поддержку, что позволит Brent закрепиться в диапазоне 40−50 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 8 августа, мировые цены на нефть растут, отыгрывая сообщения о возможности проведения новых переговоров о заморозке уровня добычи странами — ленами ОПЕК. По данным на 06:43 мск, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до $44,34 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,26% — до $41,91.