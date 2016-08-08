Москва, 8 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Нефтяные котировки растут в ходе торгов 8 августа, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

uusisuomi.fi Нефтедобыча

К 8:31 мск баррель североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в октябре вырос на 0,45% и составил $44,47. Нефть марки WTI к этому времени прибавила 0,476% и выросла до $42 за баррель.

Мировые цены на нефть растут на фоне возможного возобновления переговоров по заморозке уровня добычи нефти.

Сдерживают рост данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США: по итогам недели, завершившейся 5 августа, показатель вырос на одну установку и составил 464 работающие единицы.