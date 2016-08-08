Москва, 8 августа, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Рубль смог частично восстановить потери, что во многом обусловлено умеренно-жесткой монетарной политикой, которой придерживается Банк России. И это делает его привлекательным для стратегии carry trade, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

«Кроме того, традиционно рубль следует за ценами на нефть. Принимая во внимание тот факт, что на текущем этапе у Brent нет достаточно оснований для развития явно выраженного тренда, можно предположить, что в течение ближайшей недели пара USD/RUB будет удерживаться в пределах диапазона 65,00—67,00. Сдерживать его укрепление будут опасения того, что в дело может вмешаться Банк России с валютными интервенциями», — пояснила Рогова.

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«Фактором давления на российскую валюту могут оставаться цены на нефть, которые вполне могут возобновить падение, если отчеты по коммерческим запасам и мировому спросу и предложению не оправдают ожиданий», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 августа Банк России значительно понизил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара США к рублю опустился на 83,14 копейки — до 65,5627 рубля. Евро установлен на отметке 73,0303 рубля, он потерял 89,29 копейки. Нефть марки Brent выросла на 0,16% — до $44,34.