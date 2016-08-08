США, 8 августа, 2016, 08:31 — ИА Регнум. В городском аквапарке Шпиттербан (город Нью-Браунфелс, штат Техас, США) погиб сын конгрессмена штата Канзас Скотта Шваба — десятилетний мальчик Калеб Томас. Ребёнок погиб на самой высокой из существующих в мире водяной горке, передаёт телеканал Fox News.

aol.com «Безумная» водяная горка в аквапарке Шпиттербан

Уточняется, что гибель ребёнка произошла накануне, 7 августа: он спускался по горке «Ферракт» (Verruckt — по-немецки — «безумная») высотой порядка 50 метров. Эта горка — самая высокая на земном шаре: чтобы подняться на неё, нужно преодолеть 264 ступеньки.

Как произошла трагедия, пока не установлено. Родители мальчика официально подтвердили его гибель. После случившегося аквапарк закрыли для проведения расследования.