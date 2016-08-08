Москва, 8 августа, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 5 августа закрылась в небольшом плюсе по $44,37 (+0,47%). Высокая волатильность по нефти сохранялась до закрытия торгов в Чикаго. С достигнутого сессионного максимума $44,46 нефтяные котировки снизились до $43,49.

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Снижению цен способствовала позитивная статистика по рынку труда США. Опубликованная статистика увеличила вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году и положительно сказалась на динамике американского доллара.

Сегодня, 8 августа, в Азии нефть марки Brent торгуется по $44,30 (-0,17%). За последние три дня нефть подорожала на 6,9%. Согласно последним данным Минэнерго США, неплохо сократилась добыча нефти (на 55 тыс. баррелей в сутки).

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают разговоры, что ОПЕК хотела бы осенью вернуться к обсуждению введения лимита на добычу нефти. По этому поводу информация противоречивая, тем не менее цена на нефть не снижается.

Для нефти есть один негативный фактор, который может вернуть цену к 41 доллару. Хедж-фонды продают фьючерсы на нефть три недели подряд. По данным COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), — за неделю, закончившуюся 2 августа, они продали 38 489 контрактов. За три недели было продано 105 086 контрактов или 105 млн баррелей. Последние три торговых дня, когда нефть подорожала на 7%, не вошли в отчет COT.

Brent необходимо закрепиться выше $45 за баррель. В этом случае можно ожидать восстановление котировок до $47,30. Если до 11 августа отметка $45 не будет пройдена, стоит ожидать снижения котировок до $41,49.