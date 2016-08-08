Ставрополь, 8 августа, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Масштабной праздничной программой, выставкой военной техники и зрелищными выступлениями отметила 49-я общевойсковая армия 75-летие со дня образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по площади прошел военный парад, спецподразделения показали зрелищное показательное выступление. Военные накормили горожан солдатской кашей, показали свою технику и подробно рассказали гостям выставки о ее предназначении и характеристиках.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Празднование 75-летия 49-й общевойсковой армии

Технику расположили прямо на площади Ленина — центральной площади Ставрополя. С минувшей пятницы, 5 августа, горожане проявляли к ней повышенный интерес.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Выставка военной техники 49-й армии на площади в Ставрополе

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Некоторые пробовали технику прямо на месте

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Сотрудники спецподразделения готовятся к выступлению на параде в честь 75-летия армии

В юнармейском городке гостям праздника была не только продемонстрирована техника, но и развернут масштабный макет «юного топографа», на карте которого отмечены такие вымышленные населенные пункты, как Московия, Кремлёвка и Новоросия. В тире городка гостям было предложено пострелять. Там же был устроен миниатюрный винтовочно-артиллерийский полигон. На площади был развернут передвижной пункт отбора на военную службу по контракту.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM На площади Ставрополя развернут Юнармейский городок

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Там же развернута выставка военной формы и средств химзащиты

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Парашютисты показали свое обмундирование

Маяцкая Виктория ИА REGNUM На площади был развернут передвижной пункт отбора на военную службу по контракту

Почетные гости были размещены на площади возле трибуны. Среди них ветераны.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Почетные гости были размещены на площади возле трибуны. Среди них ветераны

На трибуне военнослужащих приветствовали также командный состав армии, губернатор Ставропольского края, митрополит Ставропольский и Невинномысский, руководство Ставрополя.

Перед началом парада выступили командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Дворников и губернатор Владимир Владимиров. Они подчеркнули, что армия, созданная в самом начале Великой Отечественной войны, на протяжении всех этих лет доблестно служила интересам своей страны. В 1941—1945 годах она принимала участие в 14 крупных операциях в годы Великой отечественной войны.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM На трибуне военнослужащих армии приветствовал командный состав армии, губернатор Ставропольского края, митрополит

«Сегодня это современный, крепкий и надежный щит на Южных рубежах России», — отметил Дворников. В современном мире подразделения армии продолжают защищать интересы России не только внутри страны, но и за ее пределами, и выполняют задачи по борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Он добавил, что главным испытанием для армии станут предстоящие учения «Кавказ-2016»

Парад начался с построения парадного расчёта офицеров управления армии, соединений и воинских частей армии и Ставропольского гарнизона. Как рассказали очевидцы, во время построения случился небольшой инцидент: один из солдат потерял создание и упал. Его быстро унесли с площади и оказали необходимую помощь. После этого состоялось торжественное прохождение парадных расчётов войск Ставропольского гарнизона, соединений и воинских частей армии. Шествие состоялось при солнечной погоде в жаркий день. Всего по площади прошли шесть подразделений.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Построение армии

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Парад 49-й общевойсковой армии

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Дефиле сводного оркестра армии

После парада на площади состоялись показательные выступления группы специального назначения «Рукопашный бой» и демонстрация действий миномётного взвода при наступлении в горах.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Показательное выступление группы специального назначения «Рукопашный бой»

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Показательное выступление «Действия минометного взвода при наступлении в горах»

Сразу после окончания представления и начала концерта на площадь ринулись дети и начали собирать многочисленные гильзы, оставленные после показательных выступлений

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Дети собрали на площади гильзы, оставленные после выступления подразделений армии

Празднование 75-летия армии на площади Ставрополя продолжилось концертом, а горожане принялись осматривать технику. Люди отмечали приветливость военнослужащих, которые подробно рассказывали о предназначении техники, ее характеристиках, а детям разрешали осматривать ее не только снаружи, но и побывать внутри.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Военнослужащие разрешили детям залазить на технику и осматривать ее внутри

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Празднование на площади продолжилось концертом

Гостей праздника прямо на площади накормили солдатской кашей и напоили чаем. За угощением выстроилась длинная очередь. При этом, многие горожане не стали оставаться есть солдатское угощение на площади под палящем солнцем, а располагались неподалеку на полянах.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Гостей праздника накормили солдатской кашей и напоили чаем

Горожане не стали оставаться есть солдатское угощение на площади под палящем солнцем, а располагались неподалеку[Маяцкая Виктория И

После обеда праздник продолжился в ДК профсоюзов Ставрополя, где состоялось награждение и праздничный концерт.