Москва, 8 августа, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Доллар США и евро 5 августа закрылись снижением против российского рубля. В первой половине дня на фоне дорожающей нефти курс доллара падал ниже 65 руб., курс евро возвращался к отметке 72 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Рост валют возобновился во второй половине дня после выхода сильных данных по рынку труда в США. Опубликованная статистика увеличила вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году и негативно сказалась на динамике рубля.

За последние три дня нефть подорожала на 6,9%, рубль к доллару — на 2,2%, к евро — на 3,19%. Рубль отыграл у доллара и евро 50% потерь, которые он понес за период с 20 июля по 2 августа.

Сегодня, 8 августа, в Азии нефть марки Brent торгуется по $44,31 (-0,14%). Техническая картина по рублёвым парам противоречивая. Попытка покупателей закрепиться выше 67 руб. провалилась. Курс доллара отбился от верхней границы нисходящего канала и движется к его центру — 63,75 рубля.

Следим за тем, сможет ли Brent закрепиться выше 45 долларов к 11 августа или нет. Если да, то тогда курс доллар/рубль вернётся к отметке 64 рубля. Если нет, то нефтяные котировки продолжат падение, рубль последует за ними.

Американские банки JPMorgan и Bank of America Merrill Lynch предупредили своих клиентов о готовности покупать российскую валюту и держать её до конца 2016 года. JPMorgan предлагает зарабатывать на разнице процентных ставок, Bank of America — на жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ.

Накаляется обстановка на Юго-Востоке Украины. Никаких подвижек по политическому урегулированию нет. В штабе «АТО» заявили, что Украина ожидает наступления российских войск в любую минуту. Возобновление боевых действий вызовет ослабление рубля.