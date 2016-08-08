Токио, 8 августа, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил 8 августа, что Токио будет по-прежнему призывать Китая избегать эскалации в спорах вокруг Южно-Китайского моря, страна тем не менее готова дать решительный ответ действиям Пекина в регионе, сообщает Reuters.

junshi.cc Патрулирование вокруг островов Дяоюйдао

С таким заявлением чиновник выступил на пресс-конференции, на которой отметил, что в общей сложности 14 судов КНР вторгались в территориальные воды Японии. По его словам, на 8 августа в регионе по-прежнему находится 12 судов, и ряд ведомств, таких как береговая охрана, проведет совместную операцию по разрешению сложившейся ситуации.

Напомним, территориальный спор Пекина и Токио начался вокруг островов Дяоюйдао (японское название — Сэнкаку), которые оба государства считают своими, ссылаясь на исторические данные.

Так, после Второй мировой войны эти острова контролировались США и позже были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. В Токио утверждают, что до того как территории стали японскими в 1895 году, они никому не принадлежали.

В свою очередь, в КНР заявляют, что острова были включены в состав Китайской империи ещё 600 лет назад. Для подтверждения своих притязаний Пекин ссылается на данные японских карт 1783 и 1785 годов, на которых Дяоюйдао обозначены территорией Китайской империи.