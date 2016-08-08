Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум.



vk.com/fcrostov «Ростов» попрощался с Курбаном Бердыевым

Футболисты «Ростова» провели накануне заключительный матч, подготовкой к которому руководил Курбан Бердыев. Сыграли с «Уралом» вничью — 0:0. На ростовском стадионе «Олимп-2» внимание в этот день было привлечено не как к игре, как к тому, что ожидалось после завершения матча. Туркменский специалист попрощался с болельщиками, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Грусть не только болельщиков, но и футболистов, чувствовалась во всем. Футбольные фанаты подготовили к этому дню гигантскую растяжку со словами благодарности «Спасибо, тренер», сами игроки перед игрой надели майки с надписью «Бекиевич, спасибо за все». «Он все равно уходит тренером-победителем. Где бы он ни выступал, буду желать ему победы. Это все из-за людей, которые так же хотели в болоте оставаться. Спасибо, сказка окончена», — написал в соцсети «ВКонтакте» болельщик Максим М.

Не пошла у желто-синих в этот день и сама игра. На 22-й минуте был удален форвард «Ростова» Сердар Азмун, в связи с чем команда ушла в оборону. «Очень большое влияние на матч оказало глупое удаление Азмуна. К сожалению, пришлось обороняться почти весь матч. Спасибо ребятам за то, что они грамотно действовали в защите. Свою роль сыграли и события, которые происходили вчера. Когда Курбан Бекиевич объявил об отставке, то все были подавлены», — сказал на послематчевой пресс-конференции тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко.

По его словам, предсказать, что ждет в дальнейшем команду, сложно. «Ясная картина будущего будет после того, произойдет встреча с руководством. Для меня события двух дней — серьезный стресс», — добавил тренер.

Кириченко отметил, что «Ростову» необходимо усиление состава как минимум на два-три человека. Не стоит забывать о том, что после ухода Бердыева команду могут покинуть некоторые игроки. «Игры складываются очень тяжело, сейчас легких матчей не бывает. Ребята теряют силы, кто-то травмируется. Без новых футболистов будет очень сложно», — заключил специалист.

Напомним, что официально об уходе Бердыева из «Ростова» стало известно 6 августа. В этот день туркменский специалист рассказал о своем решении своим подопечным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-рулевой казанского «Рубина» возглавил тренерский штаб ростовчан в декабре 2014 года, когда команда находилась практически на грани развала и вылета из Премьер-лиги. По итогам прошлого сезона «Ростов» занял вторую строчку в рейтинге чемпионата России, завоевав серебряные медали, а также право выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Обыграли желто-синие в рамках турнира бельгийский «Андерлехт» и прошли в плей-офф. Впереди — голландский «Аякс», к которому донской клуб будет готовиться уже без Курбана Бердыева.