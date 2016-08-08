Улан-Удэ, 8 августа, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Главные события Бурятии в нашем специальном обзоре.

alh-rb.ru Лесники помогают тушить торфяники в Кабанском районе Бурятии

Очистные сооружении и экобезопасность

Экологическая безопасность озера Байкал стала одной из центральных тем на совещании с участием генпрокурора РФ, которое прошло 5 августа в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре, на совещании обсуждали состояние законности в сферах лесопользования и охраны окружающей среды на территории УрФО, СФО и ДФО.

С основным докладом выступила начальник управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства генеральной прокуратуры РФ Ольга Шамшина. По ее словам, угрозу экологической безопасности озера Байкал создает текущая хозяйственная деятельность промышленных предприятий, промышленные отходы, оставшиеся после ликвидации ряда производств.

Шамшина отметила, что обеспечить сохранение находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира должна федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы»: «Однако данная программа должным образом не реализуется».

По оценкам специалистов, одним из серьезных источников загрязнения основного притока озера — реки Селенги — являются очистные сооружения города Улан-Удэ. Качество их работы не соответствует предъявляемым требованиям, подчеркнула Ольга Шамшина. Прокуратура Бурятии внесла главе города представление. По иску Восточно-Байкальского природоохранного прокурора суд обязал «Водоканал» обеспечить надлежащее качество очистки сточных вод.

В целом, по ее словам, за 2015 год и первое полугодие текущего года в трех округах прокуроры выявили более 140 тыс. нарушений законов в области охраны окружающей природной среды, оспорено 4,5 тыс. незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 28 тыс. виновных лиц. В суды направлено 16 тыс. заявлений, возбуждено более 1 тыс. уголовных дел.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Народного хурала Бурятии, экологической безопасности Байкала также угрожают очистные сооружение в городе Бабушкине, на строительство которых было потрачено 157 млн рублей из федерального бюджета. Замеры, проведенные в апреле 2016 года, показали превышение опасных веществ в воде, прошедшей очистные сооружения, в 240 раз. Известно, что эти стоки попадают в Байкал.

Борьба с тлеющими торфяниками

Из-за тлеющих торфяников огонь может перекинуться на лесные насаждения.

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства, тушить торфяники в Кабанском районе, тлеющие на незначительном расстоянии от лесного фонда, помогают сотрудники местного лесхоза и лесничества.

В эти выходные лесники помогали волонтерам в местности Толбазиха. Специалисты обработали порядка 50 метров кромки тлеющего очага. Подобные выезды сотрудники Кабанского лесничества и лесхоза проводили шесть раз.

Сейчас в Кабанском районе общественный штаб «SOS Байкал», «Добровольческий корпус Байкала», ассоциация «Большая Байкальская тропа» и фонд «Здоровье Бурятии» разбили первый полевой лагерь по тушению торфяных пожаров, который будет работать с 4 по 14 августа. За десять дней планируется потушить восемь очагов.

Что касается лесных пожаров, по данным РАЛХ, за прошедшие сутки новых очагов в Бурятии не обнаружено. 8 августа в регионе зарегистрирован один действующий пожар на общей площади 246 га в Прибайкальском районе. Еще три очага локализованы на общей площади 1 284 га в Баргузинском, Северо-Байкальском районах и Баргузинском заповеднике. Большая часть локализованной площади приходится на Баргузинский заповедник. Возгорание, возникшее из-за грозы, было обнаружено 23 июля в труднодоступной местности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 583 очага, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 145,6 тысяч га. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. В ряде районов сохраняется режим ЧС.

Новое назначение

Руководителем республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций указом главы Бурятии от 5 августа назначен Валерий Аникин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

До этого, с июля 2010 года, Аникин работал заместителем руководителя республиканского агентства ГО и ЧС — начальником отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Справка: Валерий Аникин родился в 1961 году, окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности «Защита в ЧС», прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Александр Бушуев был уволен в июле текущего года. В правительстве региона тогда сообщили, что причиной увольнения стали «недоработки агентства, в частности, попытки оптимизировать расходы ведомства путем сокращения пожарных частей в сельских районах».