Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Российская спортсменка Юлия Ефимова прошла в финал олимпийского состязания по плаванию брассом на 100-метровой дистанции. В полуфинале пловчиха показала второй результат, сообщает «Р-Спорт».

rio2016.com Юлия Ефимова

На стометровке Ефимову обошла представительница США Лили Кинг, показавшая результат 1 минута 05,70 секунды. Спортсменка из России, на счету которой четыре победы в чемпионатах мира, уступила ей лишь две сотых секунды.

Пловчиха из Литвы Рута Мейлютите, считавшаяся основной конкуренткой Ефимовой, показала четвертый результат, проплыв 100 м за 1 минуту 06,44 секунды. Финал состязания намечен на понедельник, 8 августа.