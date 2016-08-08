Веракрус, Мексика, 8 августа, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Количество погибших в результате сходов оползней в Мексике продолжает расти и уже достигло 38 человек. Причиной бедствия стал пришедший со стороны Карибского моря тропический шторм «Эрл», сообщает в понедельник, 8 августа, портал Mexico Star.

elpais.com Последствия схода оползня в Мексике

Большая часть смертельных случаев зафиксирована на территории штатов Веракрус и Пуэбла. Непрекращающиеся в этом регионе сильные дожди и ветры стали причиной размягчения пород в горных районах и схода оползней, похоронивших под собою десятки домов вместе с жителями.

В районе бедствия продолжаются поисковые операции, и, согласно сообщениям чиновников, количество выявленных жертв может возрасти.

Как ранее сообщало ИА Регнум, мощный тропический шторм обрушился на восточное побережья Мексики вечером в пятницу, 5 августа. По данным синоптиков, ураган, получивший название «Эрл», движется на северо-запад со скоростью 19 км/ч.