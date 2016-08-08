Якутск, 8 августа, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО «Авиакомпания «Якутия» на создание авиахолдинга путём включения контрольного пакета акций «Полярных авиалиний». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии, таким образом в республике намерены повысить конкурентоспособность и эффективность авиатранспортного комплекса. По итогам сделки у правительства региона останется минимальный пакет акций.

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Все эти подготовительные работы по созданию авиационного холдинга завершатся к концу ноября 2016 года, а пока сделана рыночная оценка акций «Полярных авиалиний», готовятся необходимые для приватизации компании документы.

«В настоящее время авиакомпания «Якутия» осуществляет дополнительную эмиссию собственных ценных бумаг, только после завершения всех этапов текущей эмиссии и соответствующих процедур последует подготовка решения об условиях приватизации госимущества, направление в ЦБ РФ пакета документов, сдача на госрегистрацию изменений в устав авиакомпании «Якутия» и так далее», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семён Винокуров.

Он также отметил, что уже намечены пути дальнейшего взаимодействия внутри создаваемого холдинга, готовятся необходимые согласованные сторонами документы для подачи на утверждение собственнику. Вся работа проводится в соответствии с утвержденной «дорожной картой».

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Отметим, что цены на авиаперевозки по региону остаются высокими. К примеру, путешествие до Тикси обойдётся в 17−22 тысячи рублей в одну сторону, в Саскылах — 22−24,8 тысячи, в Оленёк — 16−20 тысяч, в Усть-Неру — почти 15 тысяч, в Ленск или Мирный — около 13 тыс рублей. Дешевле долететь до посёлка Удачный и Нерюнгри (10 тысяч рублей), в Сунтар (11 тысяч), Алдан и Батагай (9,5 тыс), в Олёкминск — около 8 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все необходимые для авиакомпании документы собирались подготовить к сентябрю. Одной из причин объединения компания стали финансовые проблемы «Якутии».

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