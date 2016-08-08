Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Зеленые сопки, песчаные дюны, бурные воды Тихого океана и Берингова моря, фонтаны китов, многотысячные птичьи базары и огромные лежбища морских котиков и сивучей — все эти природные богатства Командорских островов на Камчатке включены в новую экскурсионную программу, которая начнет действовать уже в августе. Причем турфирма организует отдельные круизы от столицы региона до территории Командорского заповедника, который считается самым большим морским резерватом в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

komandorsky.ru Командорские острова Камчатки встречают туристов

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komandorsky.ru Командорские острова Камчатки встречают туристов

Предполагается, что этим летом пассажирский теплоход «Василий Завойко» совершит на острова не менее пяти рейсов с туристами на борту, благодаря чему увидеть заповедные территории смогут около 150 путешественников. Такой круиз каждому из них обойдется в 125 500 рублей. В эту сумму включено проживание в Петропавловске-Камчатском после прилета, полуторосуточный переход до Командор, питание и все экскурсии. Причем вне нового круиза, путешествие в заповедник будет стоить дороже. Только перелет до Никольского и обратно будет стоить примерно 30 тысяч на одного человека.

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в туристической компании, которая запускает новую программу, туристический маршрут до Командор был опробован в прошлом году. На месте туристов будет сопровождать опытный путешественник и знаток островов Виталий Филючков.

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«Если этим летом все будет идти по плану, по которому у нас пока три гарантированные даты заезда, а всего планируется пять круизов, то уже в следующем году мы сделаем эту программу регулярной. На данный момент мы фиксируем большой интерес туристов к Командорам», — сказал представитель туркомпании.

komandorsky.ru Командорские острова Камчатки встречают туристов

Там при этом отметили, что регулярный поход на острова грузо-пассажирского теплохода будет выгодным и для местных жителей — на нем планируется доставлять и продукты питания, будут приезжать волонтеры и научные сотрудники.

Командорские острова находятся у восточного побережья Камчатки. Здесь много морских зверей и птиц, в том числе и редких. В частности, заповедник «Командорский» — единственное место в стране, где ежегодно и круглогодично проводятся наблюдения за китообразными.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наблюдается небывалый туристический бум. Зимой сюда летят кататься на лыжах, а летом поднимаются на вулканы, заказывают сплавы по рекам, рыбалку, охоту на медведей. По официальным данным, в прошлом году регион принял 180 тысяч туристов.

В регионе планируют инициаторам масштабных инвестпроектов в сфере туризма выдавать земли под строительство гостиниц, создание объектов познавательного, делового, этно-культурного, лечебно-оздоровительного и физкультурно-спортивного назначений без торгов.

Между тем, на Камчатке в летний туристический сезон решили снизить цены на полеты в Долину гейзеров для местных жителей, так как многие из них, прожив всю жизнь на полуострове, так и не видели бьющих из-под земли гейзеров. Все дело в дороговизне полетов на вертолете.