Пекин, 8 августа, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Власти КНР впервые в истории выложили в открытый доступ информацию, которая ранее считалась совершенно секретной, — отчет о финансировании перспективных проектов в области военно-промышленного комплекса.

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Бюро закупок Центрального военного совета КНР и отдел оснащения армии и флота НОАК опубликовали отчет, согласно которому в настоящее время Китай вкладывает средства в 800 проектов. Общая сумма финансирования составляет более 3,7 млрд юаней ($552,7 млн), пишет «Синьхуа».

Информация была размещена на специализированном сайте, созданном по заказу правительства в целях открытия оборонного сектора для частных китайских предприятий и стимулирования конкуренции в области военных закупок.

По состоянию на настоящий момент на сайте зарегистрировано более 9 тыс. оборонных предприятий и около 300 тыс. посетителей.

Однако, как утверждает ряд западных аналитиков, опубликованные данные не имеют ничего общего с действительностью. По мнению британских специалистов, Китай в несколько раз занизил показатели застрат на ВПК. В Пекине пока не прокомментировали обвинения со стороны иностранных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 ноября 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил о проведении масштабных реформ вооруженных сил Поднебесной. Реформы направлены на повышение боеготовности и оснащенности самой крупной армии в мире.