Якутск, 8 августа, 2016, 05:22 — ИА Регнум. В Якутии возмущены решением Международного параолимпийского комитета отстранить сборную России от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Своё мнение жители республики высказывают в комментариях к новости об этом в одном из региональных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На всех международных соревнованиях есть самый строжайший допинг-контроль, — отметил один из комментаторов. — WADA либо должно признаться, что провалило эту работу, является бесполезным чиновничьим придатком, а контроля над допингом в мире вообще никакого нет, либо прекратить пользоваться непроверенными сведениями из всяких гнилых, проплаченных ртов и по сути множить клевету».

Якутян задело и то, что не пощадили инвалидов: «Для них спорт больше чем жизнь. Лишают их стимула жить и бороться», «В отместку за допущенных спортсменов решили отыграться на параолимпийцах. Нелюди!», «Они всегда подло бьют ниже пояса», «Лишь бы напакостить России…».

Решение Международного параолимпийского комитета лишило республику медалей, уверены в Якутии: принести их могла бы и пловчиха Анастасия Диодорова, и бронзовый призер по стрельбе из лука XIV летних Параолимпийских игр в 2012 году Степанида Артахинова, и серебряный призер по пауэрлифтингу Владимир Балынец.

Жителям Якутии интересно, вступится ли глава республики Егор Борисов за инвалидов так же, как за борца Виктора Лебедева. Они призывают его решить вопрос по якутским параолимпийцам, называя это делом чести.

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В республике полагают, что в конце концов спортсменов до участия в Параолимпийских играх всё же допустят. «Этим марионеткам поставили задачу — троллить Россию по всем направлениям», — делает вывод один из комментаторов. «Да что это такое, опять эта катавасия началась! Но думаю, что допустят в конце концов. Это они специально делают!» — считает другой, высказывая предположение, что к чемпионату мира по футболу — 2018, снова начнут раскачивать эту тему.

«Да сколько можно издеваться над спортсменами, они-то почему должны быть крайними в разборках гнилых политиков?» — негодует ещё один якутянин. Разобраться в ситуации некоторые жители республики призывают президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, решение отстранить сборную России от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Международный параолимпийский комитет (IPC) принял 7 августа. Его поддержало Всемирное антидопинговое агентства (WADA), отметив, что эти действия обусловлены намерением поддержать интересы «чистых» спортсменов.

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