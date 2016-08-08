Киев, 8 августа, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов положительно отозвался об отстранении российской параолимпийской сборной от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Чиновник разглядел в России «государственную систему массового употребления допинга» и считает отстранение российских спортсменов неизбежным следствием построения такой системы. Соответствующие измышления министр опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Допинг

«За построение государственной системы массового употребления допинга должна наступать неизбежная ответственность», — заявил Жданов, подчеркнув, что принятое решение «справедливо и правильно».

Кроме того, министр напомним, что в течение десятилетий параолимпийская сборная РФ «была главным конкурентом Украины на Параолимпийских играх».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об отстранении параолимпийцев РФ от участия в Параолимпийских играх — 2016 было принято Международным параолимпийским комитетом. Российская сторона намерена оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде.