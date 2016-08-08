Благовещенск, 8 августа, 2016, 05:28 — ИА Регнум. В Бурейском районе Амурской области продолжаются поиски трёх девочек, которых в минувший вторник, 2 августа, унесло сильным течением реки. За эти дни спасатели совместно с волонтёрами и жителями посёлка Новобурейский обследовали 395 квадратных метров акватории Буреи и 670 километров береговой линии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

МЧС Амурской области Поиски пропавших девочек в Бурейском районе Амурской области

Читайте также: Пропавший на Камчатке турист из Москвы найден живым и здоровым

По последним данным, водолазные группы произвели 31 спуск и обследовали дно русла реки Бурея на площади в 8,4 тысячи квадратных метров. В поисковой операции принимают участие свыше 400 человек: профессиональным спасателям, водолазным группам, сотрудникам СКР помогают волонтёры и местные жители. Кроме того, задействовано 46 плавательных средств.

При помощи подводной видеокамеры обследовано свыше 2,3 тысячи квадратных метров дна русла реки. На обследование акватории Буреи и прибрежной зоны брошен беспилотный летательный аппарат.

«За 7 августа было обследовано 80 квадратных метров акватории и 200 километров береговой линии. При помощи подводной видеокамеры обследовано 800 квадратных метров дна русла Буреи», — прокомментировали в региональном министерстве ЧС.

Поисковые работы на сегодняшний день, 8 августа, продолжаются.

По предварительной информации, пятеро 13-летних девочек в минувший вторник шли по берегу реки, когда тот резко оборвался. Сильное течение подхватило их. Неподалёку от места происшествия гулял мальчик, он услышал крики о помощи, бросился к ближайшему жилому дому и позвал его хозяина. Одна из несовершеннолетних смогла самостоятельно выбраться на сушу, ещё одну девочку спас житель посёлка, три их подруги пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 августа, на Камчатке закончилась поисковая операция по спасению 22-летнего туриста из Москвы. Молодого человека на протяжении нескольких дней искали на самом высоком действующем вулкане Евразии — на Ключевской сопке. Москвичу самостоятельно удалось добраться до ближайшего населённого пункта, посёлка Ключи. О состоянии туриста не сообщается.