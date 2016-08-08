Москва, 8 августа, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев резко высказался в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA). По мнению депутата, действующих членов организации следует распустить, а затем провести реформу, обеспечивающую независимый контроль. Соответствующее воззвание Валуев опубликовал 7 августа на своей странице в сети Twitter.

Kleinerrocky Николай Валуев

«ВАДА распустить к чертовой матери! — восклицает депутат. — Ввести туда представителей всех стран. Дать возможность независимого контроля за пробами. Нужна реформа».

Не менее ярко и образно Валуев отреагировал на происходящее в своём Instagram. По мнению российского боксера, в основе решения по российской параолимпийской сборной лежит то, что «последние олимпиады по медальному зачету были безоговорочно за российской сборной». «Это огромная обида, нам ее не хотят прощать», — уверен Валуев. «Мы просто рвали их в Лондоне и Сочи», — вспоминает он успехи паралимпийцев.

В вынесенном решении очевидны «заказ и политическая подоплека». «Тем гадостнее и противнее выглядят лица чиновников международного олимпийского комитета, зачитывающих приговор нашей параолимпийской сборной, — негодует российский депутат. — Где же степень человеческого достоинства заканчивается и начинается мерзость человеческих пороков, мы воочию убеждаемся, видя РОЖУ президента МПК. Так поступить с инвалидами-спортсменами может только отпетый негодяй (выделено автором — прим. ИА REGNUM )».

Напомним, решение об устранении российской сборной от участия в летней Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Международный параолимпийский комитет (IPC) принял 7 августа. Представитель российского МИД уже назвал это решение подлым и бесчеловечным.

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О намерении оспорить данное решение в спортивном арбитражном суде заявил глава Параолимпийского комитета РФ Владимир Лукин.

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