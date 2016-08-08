Владивосток, 8 августа, 2016, 03:29 — ИА Регнум. В Приморье отмечено сезонное снижение цен на многие виды рыб: поставщики диктуют уменьшение стоимости на кету, камбалу, кальмар и сельдь жировую. По словам руководителя отдела внутренних политик департамента развития персонала и кадровой политики сети гипермаркетов «Самбери» Ольги Егоровой, в торговых точках на изменения рынка реагируют оперативно. Однако есть продукты, цены на которые за последнее время поднялись: к примеру, картофель или сливочное масло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Рыба в торговой точке Приморья

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Как отмечает Ольга Егорова, в крупнейшей сети гипермаркетов на сегодняшний день рыба представлена в широком ценовом диапазоне: от 59 до 719 рублей. В среднем, цена колеблется от 130 рублей на камбалу и до 198 рублей на кету.

«Сейчас, в сезон лова многих видов рыб, мы видим снижение цен от поставщиков, на что оперативно реагируем и снижаем цены для покупателей. По сравнению с маем-июнем стоимость кеты снизилась на 10%, камбалы — 30%, кальмара — 14%, сельди жировой — 21%. Покупатели по-прежнему отдают предпочтение привычным дальневосточным рыбам: наваге, кете, горбуше, камбале», — отметила Ольга Егорова.

По её словам, в июне потребителю представили несколько новинок — лакедру желтохвостую по цене в 299 рублей за килограмм и сыромороженую креветку 2016 года вылова по цене в 399,99 рубля. В обоих случаях население положительно отреагировало на расширение рыбной линейки.

Между тем в указанных гипермаркетах на 28% в цене поднялся картофель, поскольку существует дефицит нового урожая. Напротив, рынок обеспечили белокочанной капустой, и её стоимость упала в среднем на 20−25%.

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«На охлаждённое мясо птицы в мае был незначительный рост — до 5%. В целом же по мясу практически без изменений. Масло сливочное с начала 2016 года подорожало в среднем на 3−7% по причине повышения цены от поставщиков», — подытожила Ольга Егорова.

В другой сети гипермаркетов — «Реми» килограмм наваги стоит 99,50 рубля, филе кальмара — 346,45 рубля, кальмар неочищенный — 213,50 рубля. Филе кеты можно приобрести за 424,40 рубля, филе трески — 450,95. Нерка в стейках стоит 636,95 рубля.

Стоимость сахара колеблется от 59,90 рубля и выше, гречки — от 75,90, рис — от 54,40 рублей. Перловка — от 32 рублей, манка — от 38 и выше, геркулес — от 29, горох — от 59 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов уверен, что в сегодняшней России большинство процессов, связанных с поставкой рыбы до конечного покупателя, никем не контролируются. Отсюда — завышение в 4, а то и 10 раз цены на продукт. По мнению эксперта, под расширение должны попасть функции Федерального агентства по рыболовству, которому следует взять под контроль не только вылов биологических ресурсов. Росрыболовство должно отслеживать процесс их реализации вплоть до конечного потребителя — такая система была в СССР.