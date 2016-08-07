Лондон, 8 августа, 2016, 01:25 — ИА Регнум. «Международный Олимпийский комитет имел шанс остановить Россию, но предпочел не делать ничего, — открывает свой репортаж газета. — Удивительно, но на уровне руководства МОК не прозвучало ни слова о русском слоне в комнате. Просто заговор молчания какой-то, который показывает, что спорт существует отдельно от мира, вне его. Как сеть богатых чиновников и влиятельных политиков, которые питаются друг другом и исходят желчью, видя чужую удачу. Как система взаимодействия лиц, для которых их экономические интересы превыше чистоты идеалов общества».

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«Параолимпийский комитет показал всем, как надо поступить — не допустить Россию до Игр», — указывает газета на то, каким путем следует идти всему олимпийскому движению.

«Томас Бах прекрасно понимал, что нарушает принципы, допуская страну, где допинг является государственной системой и теперь он нам говорит о том, что это был шаг в сторону сохранения олимпизма? — продолжает корреспондент издания Иан Херберт. — И после этого он еще преспокойно стоял на трибуне, принимая парад открытия, и не постеснялся заявить, что олимпийские кольца — превыше всего? У Баха была возможность сказать: «Россия, ты неправа, ты опозорила себя и весь спорт. Мы расследуем и раскроем все ваши делишки, осмотрим каждый перевернутый на вашей дороге к Олимпиаде камень и все найдем. Возмездие настигнет виновных».

Журналист уверен, что в «течение месяцев и лет после Рио международные спортивные структуры будут заниматься нескончаемой темой, кто финансирует допинг и как с ним бороться. Только при этом не надо забывать, кто первым поздравил Томаса Баха с избранием на пост главы МОК — Путин, конечно».

«Спорт сегодня стоит у края пропасти, рискуя свалиться, если к управлению им не придет кто-то решительный и воспользуется своими полномочиями по наведению порядка радикальными мерами. Пора заняться внешним видом некоторых стран и России — в первую очередь», — резюмирует Херберт.