Тегеран, 7 августа, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Сейид Хоссейн Нагави сообщил журналистам Tasnim News подробности заседания комиссии. В работе комиссии приняли участие министр разведки Ирана Сейид Махмуд Алави и его заместители.

ИА REGNUM

«Министр разведки подчеркнул, что сегодня мы работаем в условиях беспрецедентной активности разведки НАТО. Борьба разведок сильно обострилась в последнее время. К счастью, в этом противостоянии Иран побеждает и пресекает возникающие перед страной угрозы. Сегодня все министерства и ведомства работают слаженно. Это позволяет центрам власти в стране принимать точные решения», — передает слова Алави пресс-секретарь комиссии.

Министр разведки уточнил, что «разведки империалистических и агрессивных держав, такие как ЦРУ и «Моссад», пытаются проникнуть в наше общество и выведать нашу информацию. До сих пор им этого не удалось. Дай Бог, что так будет и дальше».

Утром 7 августа в Иране казнили физика-ядерщика Шахрама Амири. Ученый признан виновным в шпионаже в пользу США. По словам представителя судебной власти Ирана Голям Хоссейна Мохсени-Эджеи, у Амири имелся доступ к секретной информации, которую он передавал «заклятому врагу Ирана» США.