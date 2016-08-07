Москва, 7 августа, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Россия подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Международного паралимпийского комитета (IPC) по отстранению сборной России от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает «Матч ТВ», заявил министр спорта России Виталий Мутко.

George Hodan Иск в суд

«Мы подаем иск в CAS, — сказал Мутко. — Мы будем бороться за своих паралимпийцев».

По словам министр спорта России, президент МПК Филипп Крейвен взял какую-то непонятную линию, «все это надо сейчас изучить, Паралимпийский комитет России (ПКР) получил решение на 14 листах, сейчас все переводят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российскую сборную от Паралимпады-2016. Летние Игры состоятся в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

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