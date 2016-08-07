Анкара, 7 августа, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Власти Турции хотят открыть «новую страницу» в отношениях с Российской Федерацией (РФ). Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью ТАСС накануне своего визита в Россию.

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«Это будет исторический визит, новое начало, — сказал глава турецкого государства. — На переговорах с моим другом Владимиром (президент РФ Владимир Путин), я верю, будет открыта новая страница в двусторонних отношениях».

При этом Эрдоган добавил, что Анкаре и Москве предстоит еще многое «сделать вместе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. в небе над Сирией истребитель ВВС Турции сбил бомбардировщик ВКС РФ. Москва потребовала от Анкары извинений, наказания виновных и компенсации.

Недавно президент Турции направил Путину письмо, в котором, как уверяют в Москве, извинился за сбитый Су-24, сообщил о готовности компенсировать ущерб, а также рассказал о расследовании инцидента. После этого президент РФ поручил снять ограничение на посещение Турции туристами из РФ и начать переговоры по восстановлению торгового сотрудничества.