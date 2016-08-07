Москва, 7 августа, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Результат представительницы России Виталины Бацарашкиной, ставшей серебряным призером Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматического пистолета, не стал неожиданностью. Об этом, как передает Sports.ru, заявил министр спорта России Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Не могу сказать, что медаль стала неожиданностью, — говорит он. — Пулевая стрельба, как и фехтование, в последние годы на чемпионатах мира и этапах Кубка мира дают хороший результат, а на Олимпийских играх нет, поэтому в этот раз очень серьезно готовились».

При этом Мутко добавил, что российским спортсменам тяжело в финале бороться с представителями Китая, так как «у них нет нервов».

«Стрельба, прыжки в воду — китаянки все кладут в десятки, — говорит министр спорта России. — Я считаю, это большой успех, поэтому поздравляю с медалью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала «серебро» в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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