Мутко прокомментировал результат Бацарашкиной на ОИ-2016
Москва, 7 августа, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Результат представительницы России Виталины Бацарашкиной, ставшей серебряным призером Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматического пистолета, не стал неожиданностью. Об этом, как передает Sports.ru, заявил министр спорта России Виталий Мутко.
«Не могу сказать, что медаль стала неожиданностью, — говорит он. — Пулевая стрельба, как и фехтование, в последние годы на чемпионатах мира и этапах Кубка мира дают хороший результат, а на Олимпийских играх нет, поэтому в этот раз очень серьезно готовились».
При этом Мутко добавил, что российским спортсменам тяжело в финале бороться с представителями Китая, так как «у них нет нервов».
«Стрельба, прыжки в воду — китаянки все кладут в десятки, — говорит министр спорта России. — Я считаю, это большой успех, поэтому поздравляю с медалью».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала «серебро» в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
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