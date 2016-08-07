Москва, 7 августа, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Паралимпийскому комитету России (ПКР) нужно обращаться в суд после решения Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко агентству «Р-Спорт».

David Pearson Флаг паралимпийских игр

«Это беспрецедентное решение, — сказал Мутко. — Я не понимаю, на чем оно основано. Похоже, его принимал один человек. А страдает большое количество спортсменов, людей с ограниченными возможностями».

При этом министр спорта РФ добавил, что российская сторона всесторонне поддержит Паралимпийский комитет России.

«ПКР нужно обращаться в суд, — говорит Мутко. — В какой именно — спортивный арбитраж (CAS) или другой — мы разберемся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил сборную России от Паралимпады-2016 в Бразилии.

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