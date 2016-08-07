Оренбург, 7 августа, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на выезде переиграл «Оренбург» в матче второго тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 7 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0.

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Героем матча стал полузащитник армейцев Роман Еременко, забивший единственный мяч на 84-й минуте.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого после 2-х туров набрали 4 очка и на данный момент возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

Чемпионат России. 2-й тур

Оренбург — ЦСКА — 0:1 (0:0).

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