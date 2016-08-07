Краснодар, 7 августа, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Вертолет Ми-2, совершавший обработку сельскохозяйственных угодий, потерпел крушение в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом, как передает RT, сообщил представитель СК РФ Сергей Бойко.

Dmitry Terekhov Вертолёт Ми-2

«В результате падения погибли 2 человека, — уточнил он. — Один из них — пилот, информация по второму погибшему — был ли он членом экипажа или пассажиром — уточняется».

При этом Бойко добавил, что вертолет Ми-2, по предварительным данным, проводил обработку сельхозугодий.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причины аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Белореченском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. ЧП произошло в районе населенного пункта Школьное.

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