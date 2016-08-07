Претория, ЮАР, 7 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Южноафриканский спортсмен Оскар Писториус, отбывающий наказание в тюрьме за убийство своей девушки, 5 августа был доставлен в больницу с «незначительными» травмами запястий. Об этом передает ВВС со ссылкой на одного из охранников больницы.

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«Писториус был доставлен в частную больницу Калафонг в Претории в субботу, — говорится в сообщении. — После оказания ему помощи он был возвращен в тюрьму».

Местные СМИ отмечают, что паралимпийский спортсмен преднамеренно перерезал вены на запястьях, тем самым пытаясь покончить с собой. В свою очередь, представитель тюремной администрации отрицает информацию СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия в доме Писториуса произошла в ночь на 14 февраля 2013 года. Легендарный спортсмен застрелил свою подругу Риву Стинкамп, приняв ее за грабителя. Суд Претории приговорил легкоатлета к 6 годам тюрьмы.

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