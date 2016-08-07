Баку, 7 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум.



Julius C Голубь мира

Президент Ирана Хасан Рухани и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели совместную пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи. По словам иранского президента, «за прошедшие три года ирано-азербайджанские отношения стремительно развиваются».

Рухани отметил важность развития банковских связей между Тегераном и Баку. «Банковские отношения между Ираном и Азербайджаном имеют важное значение. В этой области уже подписано соглашение между центральными банками двух стран. Мы намерены вывести банковское взаимодействие на такой уровень, чтобы дать импульс развитию торговых отношений во всех отраслях», — приводит слова президента Ирана агентство Mehr News.

В ходе переговоров затронули нагорно-карабахский конфликт. «Мы обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Позиция Ирана в этом вопросе остается неизменной. Мы выступаем за мир и безопасность в регионе. Призываем все стороны решать вопрос за столом переговоров», — подчеркнул иранский президент.

Утром 7 августа глава правительства Ирана прибыл в Баку с трехдневным визитом. 8 августа запланирована встреча президентов России, Ирана и Азербайджана. Центральной темой трехсторонних переговоров станет обсуждение перспектив международного транспортного коридора «Север — Юг». Кроме того, запланирована двусторонняя встреча Хасана Рухани с Владимиром Путиным.