Тегеран, 7 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум.



kremlin.ru Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Баку с трехдневным визитом. Перед вылетом в азербайджанскую столицу Рухани ответил на вопросы журналистов в тегеранском аэропорту «Мехрабад».

"Российско-иранские отношения приближаются к стратегическому уровню. У нас налажено высокое взаимодействие по различным региональным и международным вопросам», — цитирует главу иранского правительства агентство IRNA.

По словам Рухани, центральной темой трехсторонних переговоров президентов России, Ирана и Азербайджана станет обсуждение международного транспортного коридора «Север — Юг». Проект представляет собой многоцелевой маршрут для транзита товаров из Индии через территорию Ирана, стран Южного Кавказа, России и далее в Европу.

8 августа в Баку состоится трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Азербайджана. На повестке вопросы трехстороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики, телекоммуникаций, борьбы с терроризмом, транспорта и транзита товаров.

Помимо этого, запланирована двусторонняя встреча между Хасаном Рухани и Владимиром Путиным. Ранее в апреле в азербайджанской столице прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств трех стран.