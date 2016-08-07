Владимир, 7 августа, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области стартовала образовательная программа шестой смены «Территории смыслов на Клязьме». Открылась она сегодня, 7 августа, панельной дискуссией «Роль врача в обществе. Профессиональное развитие длиною в жизнь». Как отметила в начале выступления спикер встречи — заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, эффективное здравоохранение невозможно без регионов, без людей, которые работают на местах.

Доктор для бедных. Джей Леонард. XIX век

«Профессионализм — это очень важно, но этого недостаточно. Нужна любовь к жизни, к людям и к профессии», — отметила замминистра.

В настоящее время, по ее словам, приоритетными являются три направления: возвращение медицинских работников в поликлиники и больницы, повышение квалификации специалистов в области здравоохранения и усиление престижа этой профессии. Как отметила Яковлева, «мы движемся к модели 4П-медицины», включающей индивидуальный подход к каждому пациенту, выявление предрасположенности к развитию заболевания, предотвращении появления заболеваний и мотивированного участия пациента.

Как добавил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, «сегодня наша цель не просто вылечить одного больного, а сделать так, чтобы нация стала здоровой, люди жили дольше, здравоохранение было конкурентоспособным». Он отметил, что важно, чтобы молодые специалисты понимали философское направление развития здравоохранения и свою роль в этом.

В ходе дискуссии был предложен и вариант решения проблемы нехватки медицинских работников на селе. Его озвучила студентка Московского государственного медико-стоматологического университета Татьяна Федорова.

«Мы разрабатываем систему, когда студенты медицинских вузов отправляются на неделю-две в село и безвозмездно оказывают лечебно-консультативную помощь местным жителям. Этим мы поможем повысить уровень стоматологического здоровья сельского населения и улучшить качество лечения в селах. А студенты, ординаторы и молодые специалисты получат практику и бесценный опыт работы», — пояснила Федорова.

Этот проект очень заинтересовал Татьяну Яковлеву, и она пообещала оказать содействие в его реализации.

Также молодые медики интересовались системой работы в первичном звене перед ординатурой, оптимизацией здравоохранения, вариантами поддержки молодых специалистов.

Важную роль в дискуссии уделили профилактике и диспансеризации. Татьяна Яковлева подчеркнула, что сегодня — это основа всего. В идеальном виде, по ее словам, система здравоохранения должна на 60% состоять из профилактики и на 40% — из лечения. «Главное в этом вопросе — информированность населения», — добавила замминистра.

Напомним, форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит с 27 июня по 28 августа во Владимирской области. Всего он примет в этом году свыше 8 тысяч человек в возрасте от 18 до 33 лет из почти всех регионов России и ряда зарубежных стран. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общественная палата России. Форум курирует управление президента РФ по внутренней политике.