Санкт-Петербург, 7 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В аэропорту «Пулково» совершил аварийную посадку самолет Boeing-737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Фергану. Как передает «Говорит Москва», экипаж принял данное решение после того, как зафиксировал отказ одного из двигателей.

Alec Wilson Самолёт Boeing 757 компании Uzbekistan Airways

В информационном центре «Пулкова» подтвердили, что самолет, принадлежащий авиакомпании Uzbekistan Airwaves, совершил благополучную посадку.

«У нас информация, что он сел», — сказала источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 7 августа в санкт-петербургском аэропорту «Пулково» готовится к аварийной посадке самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, на борту которого находятся 179 человек.

Все оперативные службы «воздушной гавани» были приведены в полную готовность.

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