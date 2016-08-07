Симферополь, 7 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Республике Крым, где в эти дни проходит всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида», в заключительный образовательный день профильной смены команды-участники провели дебаты. Разбившись на два лагеря, молодые профессионалы отстаивали две точки зрения: за самоцензуру автора и за официальную систему цензурирования литературных произведений.

Mutant669 Цензура

Более многочисленная команда сторонников самоцензуры авторов отстаивала свою позицию с точки зрения необъективности цензоров и самостоятельности автора в выборе идеи и темы своего литературного произведения. С ними спорили сторонники системных подходов к ограничению доступа на широкий рынок литературы, подрывающей моральные и нравственные устои общества. Команда сторонников цензуры апеллировала к современной литературе, её лирическим героям и популяризации их негативных образов.

Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, выступивший экспертов на дискуссии, резко раскритиковал команду сторонников официальной цензуры. По его мнению, участники этой команды не справились со своей задачей, так как не до конца верили в ту идею, которую должны были отстаивать.

Прозаик, критик и публицист Андрей Воронцов призвал молодых людей отказаться от любых ограничений в творчестве и самим ориентироваться на те или иные ценности, которые хочется донести через книгу или любое иное литературное произведение. «Единственная задача, которая может стоять перед писателем — стараться максимально совершенно и искусно выразить и оформить то, что он хочет сказать», — подчеркнул Воронцов.

По мнению писателя, литературоведа и литературного критика Павла Басинского, «цензура не является делом или вопросом писателя или автора».

«Художник с самоцензурой — это человек, который уже позволил победить своему внутреннему трусу», — отметил Басинский.

Ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов сказал, что современных писателей ждут значительно более трудные вызовы, чем вопросы цензуры, которые им предстоит преодолевать.

«Можно говорить о том, что в XX веке существовала «красная» цензура. Но сегодня она сменилась цензурой «жёлтой», гораздо более страшной, которой гораздо труднее противостоять. Вы живёте в условиях творческой свободы. Но у нас появился новый враг», — резюмировал Варламов.

В итоге только пятая часть участников выступила на стороне последователей официальной системы цензурирования творчества, остальные поддержали команду, выступившую за самоцензуру.

Говорили молодые литераторы и о том, как продвинуть свои произведения в Интернете. Советы по этому вопросу давал руководитель проектов «Единое пространство в сфере культуры» и «2do2go.ru» Федор Жерновой.

«Любое продвижение начинается с выявления целевой аудитории — это половозрастные критерии, количество людей, их сегментированность, — акцентировал внимание слушателей спикер. — Должна быть цель, которой вы хотите достигнуть, поставьте ее конкретно, чем больше деталей, тем больше шансов на успех. Направляйте энергию сфокусированно. Человек часто следует чувству толпы, поэтому после того, как вы наберете определенный минимум голосов и просмотров, другие пойдут сами».

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» стартовал 1 июля в Крыму. Его участниками станут порядка трех тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов различных творческих направлений со всей России. 2 августа стартовала V профильная смена «Молодые писатели, поэты и критики». Форум пройдёт на полуострове до 24 августа и будет состоять из семи смен.

«Таврида» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при кураторстве Управления Президента Российский Федерации по общественным проектам.

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