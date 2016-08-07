Краснодар, 7 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Белореченском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Alan Wilson Остатки вертолёта Ми-2

ЧП произошло в воскресенье, 7 августа, в районе населенного пункта Школьное.

«В 15.40 мск от оперативного дежурного ЕДДС МО Белореченский район поступила информация о том, что в районе населенного пункта Школьное Белореченского района в поле упал вертолет», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

В настоящее время устанавливаются причины падения воздушного судна.