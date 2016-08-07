Власти Ирана подтвердили казнь физика-ядерщика
Тегеран, 7 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Судебные власти Ирана в воскресенье, 7 августа, официально подтвердили факт казни физика-ядерщика Шахрама Амири, который ранее был осужден за шпионаж. Об этом, как передает «Синьхуа», сообщил официальный представитель иранских судебных властей Голамхуссейн Мохсени Эжжеи.
«Этот человек (Шахрама Амири) имел доступ к секретной информации и ее передал врагу, — заявил Эжжеи. — Он был предан правомочному суду и приговорен к смертной казни».
Другие подробности представитель власти не привел.
Ранее ряд иностранных СМИ сообщил, что в исламской республике Иран недавно состоялась казнь известного в стране физика-ядерщика Шахрама Амири. Тело ученого было передано его матери, которая на шее сына увидела следы от веревки и сделала вывод о том, что он был повешен.
Читайте также: СМИ: В Иране казнен физик-ядерщик, сбежавший в свое время в США