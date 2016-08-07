Тегеран, 7 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Судебные власти Ирана в воскресенье, 7 августа, официально подтвердили факт казни физика-ядерщика Шахрама Амири, который ранее был осужден за шпионаж. Об этом, как передает «Синьхуа», сообщил официальный представитель иранских судебных властей Голамхуссейн Мохсени Эжжеи.

Adam Clarke Виселица

«Этот человек (Шахрама Амири) имел доступ к секретной информации и ее передал врагу, — заявил Эжжеи. — Он был предан правомочному суду и приговорен к смертной казни».

Другие подробности представитель власти не привел.

Ранее ряд иностранных СМИ сообщил, что в исламской республике Иран недавно состоялась казнь известного в стране физика-ядерщика Шахрама Амири. Тело ученого было передано его матери, которая на шее сына увидела следы от веревки и сделала вывод о том, что он был повешен.

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