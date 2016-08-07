Москва, 7 августа, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о вариантах продолжения карьеры экс-тренера футбольного клуба «Ростов» Курбана Бердыева.

Светлана Бекетова Курбан Бердыев

«Бердыев никогда не работал со сборной, а потому, скорее, он отдаст предпочтение «Спартаку», — цитирует Колыванова «Чемпионат». — О Бердыеве в сборной много говорят, пишут, но свежий аналогичный пример — Леонид Слуцкий».

По его словам, наставник ЦСКА, недавно работавший со сборной России, не смог себя показать на чемпионате Европы.

«Курбан Бердыев — человек с большими амбициями, а потому, скорее, отдаст предпочтение «Спартаку», — считает Колыванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа министр спорта России Виталий Мутко заявил, что экс-тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев до 9 августа должен сделать выбор между национальной сборной России и московским «Спартаком».

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