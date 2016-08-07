Санкт-Петербург, 7 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В Санкт-петербургском аэропорту «Пулково» готовится к аварийной посадке самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, на борту которого находятся 179 человек. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Life со ссылкой на экстренные службы воздушной гавани.

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Сообщается, что пассажирский лайнер вылетел из Санкт-Петербурга в Фергану, но при наборе высоты произошла техническая неполадка. По неподтвержденным данным, у Boeing-757 отказал один из двигателей.

На данный момент самолет кружит над Санкт-Петербургом и сжигает топливо, чтобы совершить посадку.

Все оперативные службы аэропорта «Пулково» приведены в полную готовность.