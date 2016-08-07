Воронеж, 7 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В пригороде Воронежа совершил жесткую посадку частный вертолет, на борту которого находились один взрослый и четверо детей. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Воронежской области.

Bob Adams Вертолёт Robinson R44

Сообщается, что жесткую посадку вертолет Robinson R44, принадлежащий вертолетному клубу «Солнечный», совершил на пляже деревни Борки в Раменском районе Воронежской области.

На борту вертолета находился пилот и четверо детей, всем им потребовалась госпитализация. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.

Известно, что клуб «Солнечный» предлагает прогулки на вертолетах Robinson R44 и обучение их пилотированию. Что касается деревни Борки — то она находится в закрытой зоне отдыха и застроена дорогостоящими коттеджами.