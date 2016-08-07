Новокузнецк, Кемеровская область, 7 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. На шахте «Юбилейная» в городе Новокузнецке произошло обрушение породы длиною около 10 метров. На момент аварии в шахте находились 174 работника. 172 оперативно выведены на поверхность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области, ведутся поиски двух шахтеров, которые, вероятно, находятся за завалом. Связи с ними нет.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

На шахте создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Аман Тулеев. На месте ЧП работает три отделения ВГСЧ. Горноспасатели ведут разбор завалов. Аэрогазовая обстановка на шахте в норме, превышения предельно допустимой концентрации метана нет.