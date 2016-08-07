Бразилиа, 7 августа, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Уровень травматизма на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро возрастает. Сегодня, 7 августа, итальянский гонщик Винченцо Нибали сломал обе ключицы после падения в шоссейной велогонке. Об этом сообщает AFP.

Александр Дейнека. За город, на воздух (фрагмент). 1928

За 12 километров до финиша Нибали был в тройке лидеров и считался фаворитом. Но на последнем крутом спуске перед финишным равнинным отрезком Винченцо и колумбиец Серхио Энао, также бывший в тройке лидеров, на большой скорости упали вместе со своими велосипедами. Подняться и продолжить гонку они не смогли. У Нибали медики констатировали перелом обеих ключиц. У Энео констатировали перелом костей таза.

Итальянца уже эвакуировали на Родину, где ему сделают операцию.

Напомним, французский гимнаст Самир-Аит Саид в квалификационных соревнованиях неудачно прыгнул и сломал голень в двух местах. Когда Самир-Аита медики грузили в картеру скорой помощи, то уронили носилки с гимнастом.