Донецк, 7 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Сильные подземные толчки ощущались в некоторых населенных пунктах Донецкой народной республики из-за землетрясения в Донбассе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Донецкое агентство новостей.

Jens karlsson Трещины в стене

По данным Геологической службы США (USGS) эпицентр землетрясения находился в 78 километрах к югу от Донецка. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения была 4,9.

В Мариуполе на некоторых домах пошли трещины. В жилых помещениях из-за толчков сдвинулась или опрокинулась мебель, а также гремела посуда.

Данные о жертвах или серьёзных разрушениях не поступали.

Известно, что последнее раз землетрясение в Донбассе было 30 лет назад.