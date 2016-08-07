После землетрясения в Донбассе на домах появились трещины
Донецк, 7 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Сильные подземные толчки ощущались в некоторых населенных пунктах Донецкой народной республики из-за землетрясения в Донбассе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Донецкое агентство новостей.
Jens karlsson
Трещины в стене
По данным Геологической службы США (USGS) эпицентр землетрясения находился в 78 километрах к югу от Донецка. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения была 4,9.
В Мариуполе на некоторых домах пошли трещины. В жилых помещениях из-за толчков сдвинулась или опрокинулась мебель, а также гремела посуда.
Данные о жертвах или серьёзных разрушениях не поступали.
Известно, что последнее раз землетрясение в Донбассе было 30 лет назад.