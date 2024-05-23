Москва, 7 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», в эфире своей программы обнародовал документы, согласно которым частный самолёт, во владении которым обвиняли чиновника, является собственностью его сына — Евгения Шувалова.

Mark Harkin Самолёт Bombardier Global Express

Ранее ФБК и его Глава Алексей Навальный обвинили вице-премьера во владении незадекларированным самолетом Bombardier Global Express, опубликовав расследование и данные о местонахождении частного борта в местах пребывания чиновника.

Однако информацию о том, что компания Altitude, в активах которой и находится борт, в 2013 году была официально передана во владение сыну Шувалова — Евгению, доходы которого не требуют декларации, ФБК не уточнило.

Кроме того, по словам Алексея Венедиктова, перелёты на данном борту чиновник осуществляет на собственные, а не казенные деньги, свидетельством чему являются оплаченные счета в банке ВТБ, также находящиеся в распоряжении главного редактора.

Таким образом, Алексей Венедиктов публично документально опроверг скандальные обвинения Алексея Навального против первого вице-премьера Игоря Шувалова, добавив, что документы, которыми он располагает, можно было найти в открытом доступе, что говорит о несостоятельности расследования ФБК.